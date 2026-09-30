Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.09.2026 13:48:00
Boeing Aktie mit Kursrallye: Milliardenauftrag für Tarnkappen-Jet
Boeing hat Northrop Grumman ausgestochen und den Zuschlag für den Bau des neuen Tarnkappen-Kampfjets der US-Marine erhalten. Es geht um dreistellige Milliardensummen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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