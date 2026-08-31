Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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31.08.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Abend ins Minus
Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 207,10 USD nach.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 207,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'233 Punkten steht. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,32 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 208,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 285'662 Boeing-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 18,53 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 17,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,581 USD ausgeschüttet werden. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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