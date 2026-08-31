Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 207,50 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'140 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 206,32 USD. Bei 208,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 122'721 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 22,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 14,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,581 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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