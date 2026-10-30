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30.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing verliert am Freitagabend
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 171,10 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 171,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'687 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 170,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 709'598 Boeing-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,57 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 27.10.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.27 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.19 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,752 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Boeing am 30.10.2026
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