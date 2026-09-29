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29.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Grün

Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 187,77 USD.

Boeing
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 187,77 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'281 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 190,89 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 185,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 627'777 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 35,38 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 6,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -0,995 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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