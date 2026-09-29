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29.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 190,66 USD zu.

Boeing
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Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 190,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'370 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 190,89 USD. Bei 185,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 375'535 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,173 USD ausgeschüttet werden. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,995 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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