Boeing Aktie News: Boeing gibt am Mittwochabend nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 166,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'431 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 165,02 USD. Bei 167,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'917'823 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 165,02 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,044 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,420 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie tief im Minus: Flugzeughersteller fliegt weiteren Verlust ein - Barmittelzufluss wächst

Airbus-Aktie dennoch fester: Verstoss gegen Einigung? US-Kritik an EU-Kredit für Flugzeughersteller

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren