|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing gibt am Mittwochabend nach
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 166,70 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 166,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'431 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 165,02 USD. Bei 167,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'917'823 Boeing-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 165,02 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,044 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,420 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie tief im Minus: Flugzeughersteller fliegt weiteren Verlust ein - Barmittelzufluss wächst
Airbus-Aktie dennoch fester: Verstoss gegen Einigung? US-Kritik an EU-Kredit für Flugzeughersteller
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
28.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing gibt am Mittwochabend nach (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Boeing am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen dürften mit verschiedenen Vorzeichen starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.