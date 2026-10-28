Boeing Aktie News: Boeing verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 166,56 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'524 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 165,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'054'103 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 28.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,044 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,420 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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