Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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28.08.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Abend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 208,95 USD.
Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 208,95 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'518 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 207,55 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 404'313 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 254,20 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 15,35 Prozent Luft nach unten.
Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,581 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.56 Mrd. USD – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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