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28.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Boeing

Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 208,96 USD.

Boeing
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Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 208,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'562 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 208,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 87'989 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 17,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,35 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,581 USD. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 28.10.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,990 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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