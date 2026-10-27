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27.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend massiv unter Druck

Boeing Aktie News: Boeing am Abend massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 169,33 USD abwärts.

Boeing
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Um 20:26 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 10,1 Prozent auf 169,33 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'419 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 168,45 USD. Bei 183,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'000'178 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 50,12 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,45 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,52 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,044 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,038 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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