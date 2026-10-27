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27.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus Boeing
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,9 Prozent auf 169,66 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 9,9 Prozent auf 169,66 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'426 Punkten realisiert. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,45 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,02 USD. Zuletzt wurden via New York 1'848'306 Boeing-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 49,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 0,71 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,044 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,038 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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