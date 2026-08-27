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27.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 210,09 USD abwärts.

Boeing
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Um 20:26 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 210,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'552 Punkten steht. Die Boeing-Aktie sank bis auf 209,14 USD. Bei 211,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 294'478 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 18,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,581 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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