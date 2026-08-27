Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 209,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 209,14 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 211,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115'670 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 254,20 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 21,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 18,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,581 USD je Boeing-Aktie. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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