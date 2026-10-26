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26.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie
Die Aktie von Boeing zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Boeing-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 188,44 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 188,44 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'408 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 189,45 USD zu. Bei 186,11 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176'069 Boeing-Aktien umgesetzt.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,90 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,044 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,92 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Boeing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,038 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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