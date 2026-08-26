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26.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochnachmittag

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 211,59 USD.

Boeing
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Um 16:28 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 211,59 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'457 Punkten steht. Die Boeing-Aktie legte bis auf 212,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 101'277 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,14 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,581 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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