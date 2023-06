Boeing Aktie News: Boeing am Montagmittag höher

Das Papier von Boeing konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 189,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 33'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 189,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,82 EUR. Zuletzt wechselten 1'038 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 9,94 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Boeing liess sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17'921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13'991,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,562 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

