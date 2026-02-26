Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend tiefer

Boeing Aktie News: Boeing am Abend tiefer

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 228,98 USD.

Um 20:26 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 228,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'515 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 225,80 USD. Mit einem Wert von 230,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 465'285 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 43,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,034 USD. Boeing gewährte am 27.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 10,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

