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25.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend freundlich
Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 165,74 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 165,74 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'304 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,35 USD. Bisher wurden heute 343'581 Boeing-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,37 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 155,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 6,14 Prozent wieder erreichen.
Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,14 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,903 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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