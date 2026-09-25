Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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25.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 197,41 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 197,41 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'500 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 199,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 107'671 Stück.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,173 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,995 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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