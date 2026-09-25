Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 197,41 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'500 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 199,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 107'671 Stück.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,173 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,995 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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