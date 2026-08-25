Boeing Aktie News: Boeing verteidigt am Abend Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 210,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,94 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 210,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340'631 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 20,77 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 15,97 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,581 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -0,990 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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