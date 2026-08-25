Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 212,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'488 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,94 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 212,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 150'088 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD ab. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 19,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,581 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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