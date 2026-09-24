Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 196,99 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 196,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'413 Punkten steht. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 194,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 541'063 Stück.
Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 10,21 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,173 USD je Aktie ausschütten. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,995 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
24.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Boeing am 24.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.