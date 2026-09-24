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24.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roter Tendenz

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 196,99 USD.

Boeing
164.33 CHF -0.16%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 196,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'413 Punkten steht. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 194,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 541'063 Stück.

Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 10,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,173 USD je Aktie ausschütten. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,995 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Boeing am 24.09.2026

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