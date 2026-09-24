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24.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 196,41 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 196,41 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'333 Punkten realisiert. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,44 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 305'735 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 22,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,995 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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