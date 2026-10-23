Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 185,10 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'092 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 182,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,09 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 221'945 Aktien.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 37,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (176,87 USD). Mit Abgaben von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,044 USD aus. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Boeing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,038 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Zulassung für grösste 737-Max-Variante erteilt

GE Aerospace-Aktie dennoch tiefer: Gewinnziele für 2026 angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verloren