Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 183,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 39'849 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,11 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,14 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 156'375 Aktien.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 13,09 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 24.04.2024 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.57 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

