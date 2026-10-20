Boeing Aktie News: Boeing verliert am Dienstagabend

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 191,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'462 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 189,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 190,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 568'218 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 7,47 Prozent sinken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,041 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,064 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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