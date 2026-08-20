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20.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 214,48 USD ab.

Boeing
178.43 CHF -1.65%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 214,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'848 Punkten realisiert. Die Boeing-Aktie sank bis auf 214,30 USD. Bei 220,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 551'874 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 18,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,581 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,990 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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