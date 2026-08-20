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20.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 219,33 USD abwärts.

Boeing
174.08 CHF -4.05%
Kaufen Verkaufen

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 219,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 219,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,50 USD. Bisher wurden heute 117'975 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 13,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,581 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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