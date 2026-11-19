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19.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 161,02 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 161,02 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'341 Punkten steht. Bei 158,96 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378'681 Boeing-Aktien.
Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 158,96 USD erreichte der Anteilsschein am 19.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,28 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Boeing-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,887 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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