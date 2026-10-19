Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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19.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 191,26 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 191,26 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'042 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,69 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 190,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 452'641 Boeing-Aktien den Besitzer.
Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 32,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,041 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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