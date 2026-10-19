Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 189,59 USD nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 189,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'998 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 188,77 USD nach. Mit einem Wert von 190,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 144'901 Aktien.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,71 Prozent.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,041 USD ausgeschüttet werden. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2027 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend tiefer (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.