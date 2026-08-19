Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’486 0.3%  DAX 26’091 -0.1%  Euro 0.9317 -0.9%  EStoxx50 6’444 -0.4%  Gold 4’484 3.5%  Bitcoin 54’569 3.8%  Dollar 0.7981 -1.7%  Öl 91.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539On113454047Partners Group2460882DocMorris4261528Moderna44811242Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Valartis-Aktie: Finanzgruppe mit weniger Reingewinn im ersten Halbjahr
Sika-Aktie: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Gold glänzt wieder: Was ist die beste Strategie?
Suche...
ETF Sparplan

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Rot

Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Rot

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 221,81 USD.

Boeing
181.42 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 221,81 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'469 Punkten realisiert. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,20 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,48 USD. Bisher wurden heute 266'180 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,60 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,581 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Turbulenzen nach Zwischenfällen in München: So reagieren Boeing-, Lufthansa- und Airbus-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Konkurrenz für Airbus und Boeing? Chinas C919 absolviert ersten internationalen Linienflug - Aktien im Blick


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
06.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 181.42 -0.93% Boeing Co.

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.