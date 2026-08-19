Boeing Aktie News: Boeing am Abend in Rot

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 221,81 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'469 Punkten realisiert. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,20 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,48 USD. Bisher wurden heute 266'180 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,60 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,581 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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