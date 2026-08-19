Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag tiefer

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 222,34 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'610 Punkten realisiert. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,20 USD nach. Mit einem Wert von 223,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 101'138 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 254,20 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,33 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 20,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,581 USD. Am 28.07.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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