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18.11.2026 20:27:14
Boeing Aktie News: Boeing verzeichnet am Mittwochabend Verluste
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 163,38 USD.
Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 163,38 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'167 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 161,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,43 USD. Zuletzt wurden via New York 408'865 Boeing-Aktien umgesetzt.
Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 0,97 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Boeing gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,14 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,887 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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