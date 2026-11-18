Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 162,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'286 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 161,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,43 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 175'187 Aktien.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,91 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,61 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,887 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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