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18.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend stärker

Boeing Aktie News: Boeing am Abend stärker

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 198,01 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 198,01 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'658 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 198,25 USD. Bei 196,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1'171'683 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 28,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24.56 Mrd. USD gegenüber 22.75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,997 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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