Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 196,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 195,69 USD. Bei 196,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 914'583 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 29,59 Prozent Luft nach oben. Bei 176,87 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,83 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,173 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,997 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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