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18.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 223,58 USD.

Boeing
183.12 CHF -2.27%
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Um 20:26 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 223,58 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'377 Punkten steht. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,24 USD ab. Mit einem Wert von 224,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 247'381 Stück gehandelt.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,70 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,581 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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