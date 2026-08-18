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18.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Einbussen

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 224,09 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 224,09 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'417 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 223,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87'893 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 13,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 26,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,581 USD aus. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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