Um 20:26 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 163,85 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'767 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 163,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 321'213 Aktien.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,68 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,14 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.27 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,887 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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