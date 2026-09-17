Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 198,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'816 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 198,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 934'744 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 176,87 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,173 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,92 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,997 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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