Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.0%  SPI 19’704 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’592 -0.5%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’392 1.2%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 198,90 USD.

Boeing
166.06 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 198,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'816 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 198,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 934'744 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 176,87 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,173 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,92 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,997 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Boeing-Aktie dennoch fester: Hinter Airbus zurückgefallen im August

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Boeing von vor 5 Jahren gerechnet?


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten