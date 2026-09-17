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17.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 199,85 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 199,85 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'785 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 198,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 401'058 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 21,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,50 Prozent.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,173 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,997 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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