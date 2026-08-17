Boeing Aktie News: Boeing gibt am Montagabend nach

Um 20:26 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 226,45 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'486 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 226,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 230,34 USD. Zuletzt wurden via New York 372'098 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 254,20 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,581 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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