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17.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag billiger

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 228,48 USD abwärts.

Boeing
187.37 CHF -0.03%
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Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 228,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'563 Punkten steht. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 227,50 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,34 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166'851 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Mit einem Zuwachs von 11,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,581 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,990 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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