Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 165,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'624 Punkten steht. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 165,77 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 170,34 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494'876 Stück gehandelt.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 53,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 165,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,53 Prozent.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 24.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.27 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,875 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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