|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 167,95 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 167,95 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'968 Punkten steht. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 167,71 USD ein. Bei 170,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198'121 Boeing-Aktien.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 165,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 23.27 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,875 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie im Minus: 5 Prozent Stellenstreichung in der Verkehrsflugzeugsparte
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:03
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.