Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 167,95 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'968 Punkten steht. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 167,71 USD ein. Bei 170,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198'121 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 165,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 23.27 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,875 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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