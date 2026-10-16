Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend tiefer
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 188,24 USD abwärts.
Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 188,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'886 Punkten steht. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,75 USD ab. Mit einem Wert von 190,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 572'642 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (176,87 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,041 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Boeing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend tiefer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.