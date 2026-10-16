Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend tiefer

Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 188,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'886 Punkten steht. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,75 USD ab. Mit einem Wert von 190,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 572'642 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (176,87 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,041 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Boeing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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