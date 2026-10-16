Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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16.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 191,70 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 191,70 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,93 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 190,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 316'291 Boeing-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 32,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,041 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,083 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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