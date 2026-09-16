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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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16.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend mit roter Tendenz

Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 207,31 USD ab.

Boeing
172.97 CHF 1.25%
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Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 207,31 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'031 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 207,00 USD. Mit einem Wert von 210,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 304'188 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 14,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,173 USD. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,997 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Boeing Co. 172.97 1.25% Boeing Co.

Boeing am 16.09.2026

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